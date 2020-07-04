بعد تقارير الرحيل عن برشلونة.. هذه هي الوجهة المحتملة لـ ميسي

بدأت وسائل إعلامية إسبانية في الحديث عن وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي المحتملة، وذلك بعد التقارير التي أفادت بإيقافه مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة.

وكانت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية قد فجرت قنبلة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن ليونيل ميسي أوقف مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة، حيث يخطط البرغوث الأرجنتيني لمغادرة النادي الكتالوني بعد نهاية عقده العام المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الجمعة، إن ميسي سيبقى في كامب نو خلال موسم 2020/2021، لكن يبدو أنه يتطلع إلى مغادرة النادي الإسباني بحلول نهاية الموسم الحالي.

ونقلت وسائل إعلامية عن الصحفي الأرجنتيني كريستيان مارتن قوله إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يبذل قصارى جهده من أجل التوقيع مع ميسي.

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وأضاف مارتن أن فكرة وجود المدرب الإسباني، بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، يمكن أن تساهم في جذب ميسي وإبرام صفقة معه، رغم أن هذا الأمر كان غير وارد في السابق.

وكتب مارتن تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "إن احتمال انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي أمر حقيقي".

وأضاف: "أستطيع التأكيد على ذلك من خلال مصادري في كتالونيا وإنجلترا".

يشار إلى أن ميسي دخل نادي برشلونة يافعاً في عمر 14 عاما، عندما اشتراه عام 2001، ولم يدافع عن ألوان أي فريق آخر منذ ذلك الوقت.

ومؤخراً، تمكن ميسي (33 عاماً) من إحراز الهدف رقم 700 في مسيرته عندما هز شباك أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء، الثلاثاء الماضي، لكن المباراة انتهت بخيبة أمل للبارسا، بعد التعادل 2-2، وتراجع آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري.