شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسسية باتحاد الكرة على ترحيل المباريات المتبقية فى كأس مصر للموسم الجاري لما بعد انتهاء مباريات الموسم الحالي للدوري ، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة للكأس عقب الانتهاء من بطولة الدوري، واقامته قبل الموسم الجديد 2021 – 2022.

تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعات مع أندية القسم الثالث يوم الاثنين المقبل بأندية الاقصر وأسوان في نادى المدينة المنورة ثم الاجتماع بأندية اسيوط و مرسي مطروح.

وتشهد الجلسة بين اللجنة الخماسية واندية القسم الثالث مناقشات حول شكل المسابقة في الموسم المقبل إلى جانب مناقشة موقف الصعود والهبوط في الموسم الحالى.

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في السياق ذاته ، اجتمع حسام البدري المدير الفني للمنتخب مع محمد بركات مدير المتتخب لبحث قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون ووضع التصورات الخاصة بشكل استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الأفريقي.

وناقش البدري مع مدير المنتخب كل السيناريوهات المطروحة التي تحافظ علي خطة إعداد الفريق القومي لاسيما وأن الكاف لم يتطرق خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده رئيسه أحمد أحمد إلي تحديد أجندات المنتخبات الدولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسكينها بمباريات ودية أو رسيمة للبدء في التحضير الفعلي لهذه المرحلة.

أكد حسام البدري أنه سوف يجتمع مرة أخرى مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لبحث كل هذه القرارات والتأكيد على ضرورة ربط المباريات للمسابقات المحلية بالأجندة الدولية للمنتخب فور وضوحها بما يضمن الحصول على الاستحقاقات الكافية من فترات مناسبة والخاصة بمباريات المنتخب سواء على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أوكأس الأمم الأفريقية وأيضا الاتفاق علي خطوط عرضية لمنح المنتخب توقيات مناسبة في التجمعات الخاصة بمعسكرات المنتخب.. وقال البدري على أنه سيجتمع مع جهازه المعاون من أجل مناقشة جميع الأمور والمعوقات التي ستواجه المنتخب وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل.