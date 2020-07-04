شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد جديدة لمباريات الدورى فى زمن كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استئناف مباريات الدورى العام يوم 7 أغسطس المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، ستكون هناك العديد من القواعد والضوابط الجديدة التى سيتم تنفيذها لأول مرة ضمن الاجراءات الطبية والوقائية التى تم اعلانها للحد من فيروس كورونا المستجد، وتم اعتمادها من جانب اتحاد الكرة.

5 تغييرات

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تطبيق قرار استخدام ٥ تغييرات فى بطولة الدورى، حال استئنافها، فى الفترة المقبلة، خاصة أن هذه التعديلات التى أعلنها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية كل اتحاد أهلى استخدام خمسة تغييرات خلال المباريات فى الموسم الجارى فقط بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات لفترة طويلة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا جعل تطبيق التغييرات الخمسة للاعبين فى المباريات فى يد كل اتحاد أهلى باستخدامها أو العمل على النظام المتبع من قبل، وهو الاكتفاء بالثلاث تغييرات فقط، قبل أن يقرر اتحاد الكرة استخدام التغييرات الخمسة فى الدورى حال استئنافه رسميا.

مراقب ثالث

قرر مسئولو اتحاد الكرة تعيين 3 مراقبين لكل مباراة بالدورى، وهم مراقب عن لجنة المسابقات وأخر عن لجنة الحكام بجانب مراقب طبى تكون مهمة التأكد من تطبيق الاجراءات الطبية والوقائية فى الملعب قبل وأثناء وبعد المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والادارية والطبية والحكام.

وافق اتحاد الكرة على طلب اللجنة الطبية باتحاد الكرة بأن يستمر اللاعبون داخل أرضية الملعب بين شوطى مباريات الدورى التى سيتم استئنافها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرارات مجلس الوزراء باستئناف جميع الأنشطة ومن بينها النشاط الرياضى، وترى اللجنة الطبية أنه يفضل بقاء اللاعبين فترة الراحة بين الشوطين فى الملعب كونه مكانا مفتوحا لا يساعد على نشر العدوى، بعكس الوضع فى حال دخول اللاعبين الغرف المخصصة لقضاء فترة الاستراحة منعا للتزاحم، واقترحت اللجنة الطبية أنه فى حال رغبة المدير الفنى لأى فريق منح تعليمات أو محاضرة سريعة بين الشوطين بإجراء ذلك لمدة 5 دقائق كحد أقصى على أن يغادر الجميع الغرفة بعدها. التباعد على دكة البدلاء التباعد على دكة البدلاء كما سيتم تنفيذ قرار اللجنة الطبية بالتباعد بين اللاعبين على دكة البدلاء بحيث يكون هناك مسافة بين كل لاعب والأخر تصل إلى متر ونصف تقريبا للحد من تفشى فيروس كورونا. Advertisements منع المصافحة منع المصافحة لن يتم السماح للاعبين بمصافحة بعضهم قبل انطلاق المباريات كما لن يتم لهم السماح بمصافحة الحكام أيضا. إلغاء المؤتمرات الصحفية إلغاء المؤتمرات الصحفية

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لن تقام مؤتمرات صحفية بعد مباريات الدوري ، وذلك ضمن الاجراءات الإحترازية والوقائية التى سيتم اتباعها مع استئناف النشاط حفاظا على سلامة عناصر المنظومة الرياضية سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية وكذلك العاملين فى وسائل الاعلام سواء صحفيين أو اعلاميين أو مصورين. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عمل عوازل زجاجية بين الصحفيين ولاعبي الفريق لمنع الاختلاط بعد المباريات، حفاظا على سلامة الجميع.

الاستراحة داخل الملعب