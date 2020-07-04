شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين عمرو زكي ومصطفي محمد .. "19 مهاجم" فشلوا في قيادة هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يختلف اثنان علي موهبة مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني، وانه أصبح أقوى المؤهلين لقيادة هجوم المنتخب في السنوات المقبلة، وشبهة البعض بعمرو زكي مهاجم الزمالك والمنتخب السابق من حيث طريقة الأداء والتكوين البنياني ، وما بين عمرو زكي ومصطفي محمد حاول الكثير من المهاجمين قيادة هجوم الزمالك وتعويض الثغرة التي سببها اعتزال عمرو زكي حتي ظهر مصطفي محمد علي الساحة بقوة.

التقرير التالي يرصد أهم المهاجمين الذين ارتدوا قميص الزمالك خلال الفترة ما بين 2012 وهو موسم اعتزال عمرو زكي وحتي الموسم الحالي بظهور مصطفي محمد ولكنهم فشلوا في التألق وقيادة هجوم الزمالك :

1/ أحمد جعفر انضم للزمالك علي فترتين الاولي من 2009 وحتي 2014 ، والفترة الثانية من 2016 وحتي 2017.

2/ حسين حمدي انضم للزمالك موسم واحد وهو 2011 / 2012

3/ البنيني رزاق امضك للزمالك موسم واحد فقط هو 2012 / 2013

4/ عبد الله سيسيه انضم للزمالك بداية من 2012 وحتي 2016

5/ عرفة السيد انضم للزمالك موسم 2013 / 2014

6/ أحمد علي كامل انضم للزمالك من 2013 وحتي 2015

7/ دومنيك انضم للزمالك 6 اشهر فقط في موسم 2014

8/ خالد قمر انضم للزمالك موسمين من 2014 وحتي 2016

9/ باسم مرسي انضم للزمالك 3 مواسم من 2014 وحتي 2017

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10/ محمد سالم انضم للزمالك موسم واحد 2015 / 2016

11/ أحمد حسن مكي انضم للزمالك موسم واحد 2015 / 2016

12/ مايوكا انضم للزمالك بعقد ممتد موسمين من 2015 وحتي2017 ولكنه رحل بعد اول موسم

13/ ستانلي موسم واحد 2016 / 2017

14 / رزاق سيسيه موسمين 2016 وحتي 2018

15 / اشيمبونج موسم واحد وهو 2017 / 2018

16/ كاسونجو 2017 / الان

17 صلاح عاشور 2017 / 2018

18/ نانا بوكو 2018 / 2019

19/ خالد بو طيب 2019 / 2020