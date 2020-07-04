رياضة | الأهلي يفتح تحقيق بسبب غياب الشحات

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح تحقيق بسبب غياب الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن محمود الخطيب رئيس الأهلي استقر على فتح تحقيق بسبب مدة غياب نجم الفريق حسين الشحات عن الملاعب التي تمتد إلى 4 شهور وذلك بعد إجرائه عملية الفتاق في الأيام الماضية.

وكشفت بعض التقارير الصحفية اليوم أن مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب ستكون لمدة 4 شهور للإصابة التي تسببت في غضب كبير لدى محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة تخطيط كرة القدم في النادي الأحمر.

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وقرر محمود الخطيب فتح تحقيق في ذلك الأمر بعد أن كان يتوقع الجميع غيابه عن صفوف الفريق تمتد حوالي 4 أسابيع فقط.

ويطول التقصير والاتهام داخل المارد الأحمر حسين الشحات نفسه وذلك بسبب التأخير في إجراء العملية بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي لأنه لم يقم بدوره بصورة مثالية باختيار الشحات لتوقيت غير مناسب مما سيتسبب بحرمان الفريق من خدماته في بطولتي الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيعود لاعبو الأهلي إلى التدريبات غدًا السبت وذلك بعد الحصول على راحة يوم أمس واليوم بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.