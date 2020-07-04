رياضة | تعرف على مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقترب منافسات بطولة الدوري الأسباني الممتاز من نهايتها لهذا الموسم حيث يتبقي 5 جولات فقط ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب البطولة الإسبانية بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي برشلونة. ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي المباريات المتبقية لكل من نادي ريال مدريد و برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز: مباريات برشلونة: الأحد 7/5.. فياريال أمام برشلونة. الأربعاء 7/8.. برشلونة أمام إسبانيول. الأحد 7/12.. بلد الوليد أمام برشلونة. الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا. الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة. مباريات ريال مدريد: الأحد 5-7.. يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو. الأربعاء 8-7 يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس. الأحد 12-7 يواجه ريال مدريد نظيره غرناطة. الأربعاء 15-7 يواجه ريال مدريد نظيره فياريال. الأحد 19-7 يواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس. Advertisements كتب: علي ماهر حلمي تقترب منافسات بطولة الدوري الأسباني الممتاز من نهايتها لهذا الموسم حيث يتبقي 5 جولات فقط ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب البطولة الإسبانية بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي برشلونة. ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي المباريات المتبقية لكل من نادي ريال مدريد و برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز: مباريات برشلونة: الأحد 7/5.. فياريال أمام برشلونة. الأربعاء 7/8.. برشلونة أمام إسبانيول. الأحد 7/12.. بلد الوليد أمام برشلونة. الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا. الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة. مباريات ريال مدريد: الأحد 5-7.. يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو. الأربعاء 8-7 يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس. الأحد 12-7 يواجه ريال مدريد نظيره غرناطة. الأربعاء 15-7 يواجه ريال مدريد نظيره فياريال. الأحد 19-7 يواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس.

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