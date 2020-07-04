شكرا لقرائتكم خبر عن «موراتا» يقود أتلتيكو مدريد لاكتساح ريال مايوركا بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على ضيفه ريال مايوركا، بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب وانداميتروبوليتانو، في افتتاح منافسات الجولة 34 من الدوي الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

يدين أتليتكو مدريد بهذا الفوز لمهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا، حيث تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 29، بعدما تعرض للشد داخل منطقة الجزاء، ليقوم بتسديدها بنجاح، مسجلا الهدف الأول.

وفي الوقت الضائع من الشوط الأول، مر كوكي من الجهة اليمنى، وارسل عرضية أرضية، قابلها موراتا بقدمه محرزًا الهدف الثاني، واختتم كوكي أهداف المباراة في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد 3-0.

بتلك النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 62 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 29 في المركز الثامن عشر.