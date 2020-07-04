شكرا لقرائتكم جهاز طلائع الجيش يتواصل مع اللاعب المصاب بكورونا لمتابعة حالتة الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على الاطمئنان على اللاعب المصاب بكورونا من خلال الاتصالات الهاتفية لمتابعة اجراءات تعافيه من الاصابة فى العزل المنزلى الذى يخضع له حالياً ، وأعلن العميد أحمد فؤاد، المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش، عزل الحالة المصابة بفيروس كورونا فى صفوف النادى لمدة 14 يوماً مع منحه بروتوكول العلاج المنزلى بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لضمان شفائه فى أسرع وقت.

وفى وقت سابق، أكد مدير الكرة بالطلائع أٔن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى سلبية وقال المهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الطلائع سلبية تماما"، موضحًا أن هناك اهتماما بالغًا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الطلائع بينما كشفت المسحة الثانية عن وجود حالة وحيدة فى الفريق نتيجتها إيجايبة.

من جهته، حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات

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وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.