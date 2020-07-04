مرتضى منصور : هناك قرار تم اتخاذه لن أعلن عنه حتى الآن .. لن أخذل جماهير الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك قرار تم اتخاذه بشأن موقف الفريق من المشاركة في الدوري، وذلك بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020.

وقال مرتضى منصور، في اجتماعه برموز النادي في مقر القلعة البيضاء: «بالنسبة لمسابقة الدوري، فهناك قرار تم اتخاذه لن أعلن عنه حتى الآن ولكنني أؤكد على أنني لن أخذل جماهير الزمالك حتى لو وصل الأمر للتقدم باستقالتي من منصبي».

وأردف: «سأعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي التي اختارتني بأعداد غفيرة».