شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: حددنا بدائل سيسيه ورفعت..ووضعنا أيدينا على مشاكل الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفني ، لنادي الاتحاد السكندري أن انتقاء المواهب وتحديد المشاكل الحقيقة أهم عوامل تطور فريق الاتحاد السكندري تحت قيادته، موضحا أن الشخصية أهم من الموهبة لدي لاعب الكرة، وقال طلعت يوسف في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير: "مستقبل الفريق سيتحسن وسيتغير بالكامل بعد إنشاء ملعب خاص للتدريب بالفرع الجديد للاتحاد".

وتابع طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أن أكثر من نصف نجاحات فريق الاتحاد السكندري ضاعت في الفترة الماضية بسبب عدم وجود ملعب خاص للتدريب، قائلا: "كنا نواجه مشكله قبل المباريات، فكان الفريق في بعض الأحيان تكون لديه حصص تدريبية في اليوم التالي، وليس لدينا علم أين سنجري التدريبات".، وأضاف طلعت يوسف أنه يتمنى استمرار سيسيه وأحمد رفعت مع الفريق مؤكداً أنه حدد بديلين أجانب حال مغالاة الزمالك في طلباتهم المادية لإعارة الثنائي لزعيم الثغر مُجدداً، وختم: "بالطبع وجود ملعب خاص للتدريبات الفريق بالإسكندرية سيسهل مهمتنا في إجراء التدريبات، وبالتالي سينعكس هذا علي أداء اللاعبين".

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.