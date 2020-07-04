شكرا لقرائتكم خبر عن سوء الحظ رغم عودة النشاط. .شرخ القدم يبعد ميدو جابر والفتاق ينهي موسم الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم عودة النشاط الرياضي وبداية التدريبات لفرق الدوري العام، بعد فترة توقف طويلة امتدت لأكثر من مائة يوم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وحالة التفائل والتأهب التي سادت الوسط الرياضي، عانى الثنائي حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي، ومحمد ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة، من إصابة مفاجئة منعت الثنائي من المشاركة مع فرقهم خلال فترة الاعداد الجارية قبل استئناف النشاط في 7 أغسطس المقبل.

ويغيب ميدو جابر، صانع ألعاب مصر المقاصة الحالى والأهلى السابق، عن فترة إعداد فريقه لمدة ثلاثة أسابيع عقب تعرضه للإصابة بشرخ فى القدم أثناء أداء تدريبات بمفرده فى العزل المنزلى، وشعر اللاعب بألم مبرح لتثبت الأشعة إصابته بشرخ وحاجته لوضع جبيرة تنزع بعد ثلاثة أسابيع، وكان إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة قد حدد غدا السبت موعداً لبداية تدريبات الفريق الفيومى استعداداً لعودة الدورى المتوقف منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.



ميدو جابر

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كما أصبح حسين الشحات نجم هجوم النادي الأهلي مُهدداً بالغياب عن استكمال بطولة دوري أبطال افريقيا مع فريقه والتي من المنتظر أن تقام منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يواجه الأهلي الوداد المغربي في دور نصف النهائي بينما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي في نفس الدور، وتلقى الجهاز الفنى للأهلى صدمة قاسية بعدما تلقى تأكيدات من الطبيب المُعالج لحسين الشحات، لاعب الفريق، بأنه يحتاج لفترة تترواح من 3 الى 4 أشهر قبل العودة للتدريبات بعد إجراء عملية جراحية الأحد قبل الماضى فى "الفتاق"، وهو ما يعني أن موسم اللاعب على المستوي المحلي والقاري قد انتهى.

وعاد الأهلى للتدريبات الأربعاء قبل الماضى ويستعد لاستئناف مشاركاته فى بطولة الدورى منتصف أغسطس المقبل، فيما سيخوض الفريق منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى منتصف سبتمبر المقبل بمباراة واحدة فى الكاميرون.