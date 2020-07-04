شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم تراورى ليرفض بيراميدز انتقاله للأهلى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز خلال الأيام الماضية، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، ورفضت إدارة بيراميدز مناقشة فكرة رحيل البوركيني إيريك تراوري نجم الفريق سواء للأهلي أو لغيره من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، مؤكدين علي تمسكهم به ليصبح الناجي الوحيد من مذبحة الأجانب المقرر أن تحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية في نادي بيراميدز

نرصد في السطور التالية كل ما قدمه تراورى في الإجيبشيان ليج ، ليجعل مسئولي الفريق السماوى يتمسكون به .

لعب تراورى في عدة أندية بالدورى المصرى ، منها أسوان ثم المقاصة ، و بيراميدز ، ووصل إجمالي مشاركاته في الإجيبشيان ليج إلى 137 مباراة ، سجل خلالها 37 هدف ، وصنع 24 ، وحصل تراورى على 18 بطاقة صفراء إضافة إلى طرد واحد .

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بدأ تراورى مسيرته الكروية في نادى أوجادوجو البوركينى ، وبعد 4 سنوات انتقل إلى مصر عبر بوابة نادى أسوان ، والذى شارك معه في 17 مباراة بالدورى ، واحدة بكأس مصر ، وسجل لهم 4 أهداف .

انتقل اللاعب البوركينى من أسوان إلى المقاصة ووصل رصيده من المشاركة إلى 73 مباراة بالدورى و 5 بكأس مصر ، أحرز مع الفريق الفيومى 16 هدف وصنع مثلها لزملاؤه بالفريق

وبعد 3 مواسم بفريق مصر المقاصة ، انتقل البى بيراميدز بعد أن لفت الأنظار إليه ، حجز تراروى مكانه مع الفريق السماوى ، حيث ظهر معهم في 27 لقاء بالدورى ، منها 12 هذاالموسم ، و 5 مباريات بكأس مصر إضافة إلى 9 بالكونفدرالية الأفريقية ، و وصل رصيده من الأهداف مع بيراميدز إلى 17 هدفا ، و صنع 7 لزملائه .