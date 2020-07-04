شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي : فيفا منح الحكومات حق تحديد مصير المسابقات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رأيه في تهديد بعض الأندية باللجوء للفيفا في ملف عودة الدوري الممتاز في ظل تداعيات فيروس كورونا، مؤكداً أن الاتحاد الدولي منح حكومات الدول الحق في تحديد مصيرها واتخاذ قرار بشأن استكمال المسابقات من عدمه، وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"الفيفا اقر بحق الحكومات في تحديد مصير المسابقات، الدولة المصرية وجدت أنه من الأفضل استكمال المسابقات وهو ما نسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة"

وأضاف أشرف صبحي أن وزارة الرياضة توفر كل الدعم لاتحاد الكرة والأندية لاستكمال النشاط دون ظلم الأندية، معلقاً :"الأندية تلتزم حالياً بإجراء المسحات وسيتم التعامل بشكل احترافي مع الحالات المصابة.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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