شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد حارس الزمالك يخضع لمسحة طبية ثالثة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة بالنادي، المصاب بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الحارس سيجرى مسحة طبية ثالثة خلال 48 الساعة القادمة، للتأكد من شفائه من فيروس كورونا، وذلك بعد أن جاءت المسحة الثانية التى ظهرت نتيجتها أمس الجمعة "سلبية" وتشير إلى شفاء الحارس.

أضاف المشرف على الكرة فى تصريحاته لقناة الزمالك، إنه يتمنى أن تكون العينة سلبية كي يسمح له بالمشاركة في التدريبات، وواصل:" نتابع حالة عواد باستمرار وتم تكليف الدكتور محمد أسامة بمتابعة حالة الحارس بشكل مستمر".