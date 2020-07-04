شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد حارس الزمالك يخضع لمسحة طبية ثالثة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة بالنادي، المصاب بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الحارس سيجرى مسحة طبية ثالثة خلال 48 الساعة القادمة، للتأكد من شفائه من فيروس كورونا، وذلك بعد أن جاءت المسحة الثانية التى ظهرت نتيجتها أمس الجمعة "سلبية" وتشير إلى شفاء الحارس.
أضاف المشرف على الكرة فى تصريحاته لقناة الزمالك، إنه يتمنى أن تكون العينة سلبية كي يسمح له بالمشاركة في التدريبات، وواصل:" نتابع حالة عواد باستمرار وتم تكليف الدكتور محمد أسامة بمتابعة حالة الحارس بشكل مستمر".
وشدد أمير مرتضى على أن الهدف الأساسي للاعبي الفريق في الوقت الحالي هو التتويج بدوري أبطال أفريقيا، مضيفًا: "تركيزنا ينصب حول مباراة الرجاء المغربي في نصف النهائي القاري".
وأضاف: "اللاعبون يمتلكون الروح والحماس من أجل اسعاد جماهيرهم وأرى موعد مباراة الرجاء مناسب مقارنةً بالظروف الحالية".
وأجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، صباح أمس الجمعة، ، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق.
وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، دخول اللاعبين معسكرا مغلقا مباشرة عقب الانتهاء من الخضوع لمسحة كورونا الثانية والقياسات الطبية والبدنية المختلفة خلال الفترة الحالية، ويفضل المدرب الفرنسى بالاتفاق مع الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة دخول اللاعبين معسكرا مغلقا بعد الانتهاء من فحوصات فيروس كورونا حتى يتم عزلهم وخضوعهم لبرامج مكثفة لاستعادة لياقتهم البدنية والفنية بعد فترة طويلة من التوقف وسوف يشهد ذلك المعسكر، التدريبات الجماعية للفريق، ضمن الاستعدادات التى يجريها الأبيض بعد عودة النشاط الكروى داخل قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن يكون معسكر الزمالك المغلق فى برج العرب.
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