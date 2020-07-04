شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم اختفوا من على خارطة صفقات القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كل مرة يحل فيها موعد الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية، والتى من شأنها أن تقوم الفرق بتدعيم صفوفها خلال تلك الفترة، نجد أسماء لعديد من اللاعبين تتردد حول إمكانية انضمامهم لصفوف القطبين "الأهلى أو الزمالك" ويكثر الحديث عليهم، كونهم الهدف الأول لأى من الفريقين.. وف الفترة الماضة ترددت أسماء 3 لاعبين كانوا هم محور الحديث عن تدعيم صفوف القطبين، إلا أن الميركاتو الصيفى المقبل لم يشهد التحدث عن هؤلاء النجوم، رغم إنهم من الأعمدة الأساسية لفرقهم فى الدورى المصرى، وقد يكون السبب هو تغيير خطة التدعيم أو مغالاة أندية هؤلاء اللاعبين دفعت القطبين للبحث عن غيرهم.

فى الفترة الماضية تردد اسم حسام حسن مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، بعد أن وضع على ردار النادى الأهلى من أجل تدعيم هجومه، ودخل مسئولو المارد الأحمر فى مفاوضات جادة مع فرج عامر رئيس النادى السكندرى، إلا إن المفاوضات لم تنجح، ليختفى اللاعب من على خارطة الأهلى فى التدعيمات الحالية حتى الأن، وبدأ البحث عن عناصر بديلة.

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فى الزمالك ارتبط بهم اسم محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بوادى دجلة، خاصة وأن مسئولو ميت عقبة كانوا يكثفون البحث عن لاعب وسط كفء يستطيع تعويض النقص العددى فى هذا المركز، ويساند طارق حامد فى المشوار المقبل، وسرعان ما اختفى اللاعب من على خارطة التدعيمات، دون وجود أسباب، بل وتحولت الدفة للتفاوض مع لاعب أخر يجيد اللعب فى هذا المركز وهو نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز.

كما ارتبط اسم كريم العراقى ظهير أيمن فريق المصرى البورسعيدى بالقطبين "الأهلى والزمالك" وشهدت الفترة الماضية الحديث عن أن اللاعب على رداد كلاً منها، إلا أن الميركاتو الصيفى الحالى لم يشهد وجود حديث عن اللاعب أو رغبة أى منهما فى ضمه.