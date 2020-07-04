شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيري ماكي : حزين من طريقة رحيلي عن الأهلي.. وجوزيه خطفني من انبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النيجيري هنري ماكينواه "ماكي" لاعب الأهلي السابق كواليس الفترة التي قضاها في الأهلي في العام 2004 قائلا: "قضيت في الأهلي فترة قصيرة لكنها رائعة، ولم أحب الطريقة التي رحلت بها عن الفريق في 2004"، وقال "ماكي" في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، على فضائية أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير:" جئت من البرتغال للتعاقد مع إنبي في ذلك العام، لكن جوزيه طلبني من إنبي وتم الاتفاق، ولعبت مع لاعبين مميزين للغاية"

وأضاف ماكي: "لعبت مع لاعبين مميزين وتلقيت معاملة جيدة، ومازلت على صداقة جيدة مع بعضهم، كنت أعشق مصر وأفضل البقاء فيها ورغم تلقى عدة عروض كنت أفضل البقاء لكن إدارة النادي قررت رحيلي".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "أخوض تجربة تدريبية الآن في الدوري النيجيري، وأحتل المركز السابع قبل 10 جولات من النهاية".

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.