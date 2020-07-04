المشرف على الكرة بالزمالك: نسعى لوصول الثلاثى المحترف سريعاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، إنه تم الاستقرار على إقامة معسكر الإعداد المقبل فى محافظة الإسكندرية، وذلك بعد الإنتهاء من إجراء اللاعبين للمسحة الطبية الثانية والمقرر لها بعد يومين، كما سيخضع اللاعبون خلال تلك الفترة لإجراء بعض القياسات البدنية، خاصة وإن معظمهم كان بعيد عن التدريبات بشكل كبير فى الفترة الماضية بسبب توقف النشاط الرياضى فى ظل جائحة انتشار فيرس كورونا.
أضاف أمير خلال تصريحاته لقناة نادى الزمالك مع الإعلامى طارق يحيى، إن مجلس الإدارة قرر إقامة معسكر الإعداد من أجل استنئاف النشاط الرياضي قال أمير:"سيُقام في برج العرب بالاسكندرية بعيداً عن ارتفاع درجات الحراراة في القاهرة واختلاط اللاعبين بأسرهم".
كما أكد المشرف على الكرة، أن الإدارة تسعى لاستعادة خدمات الثلاثي المحترف فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في أسرع وقت ممكن، موضحًا: "نطمئن دائماً على اللاعبين الثلاثة ونتواصل معهم وسنقوم باستدعئهم في أقرب وقت ممكن حسب ظروف الطيران".
وأعرب أمير مرتضى عن سعادته بتجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة، قائلاً: "الجميع يشعر بالراحة بالاستقرار الفني في الزمالك، سواء الادارة أو اللاعبين".
وواصل: "حالة كبيرة من التفاهم والتناغن بين الادارة وكارتيرون، كذلك اللاعبين الذين يثقوا كثيراً في مديرهم الفني خاصةً بعد التتويج معه بلقبين.. طريقة عمل كارتيرون تريحنا جميعاً، وسعيد للغاية بتجديد عقده".
وعن تعيين أحمد عبدالرؤوف في منصب المدرب المساعد بفريق الكرة، قال أمير: "عبدالرؤوف من العناصر الشابة المميزة ويعتبر ابن النادي وليس غريباً على هذا المنصب.. كنا يلزمنا توفير عنصر بمواصفات خاصة للانضمام للجهاز من العناصر الشابة القادرة على مساعدة كارتيرون في مهمة استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية والعمل الشاق قبل انطلاق منافسات نصف نهائي دوري الأبطال".
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