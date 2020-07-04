شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة بالزمالك: نسعى لوصول الثلاثى المحترف سريعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، إنه تم الاستقرار على إقامة معسكر الإعداد المقبل فى محافظة الإسكندرية، وذلك بعد الإنتهاء من إجراء اللاعبين للمسحة الطبية الثانية والمقرر لها بعد يومين، كما سيخضع اللاعبون خلال تلك الفترة لإجراء بعض القياسات البدنية، خاصة وإن معظمهم كان بعيد عن التدريبات بشكل كبير فى الفترة الماضية بسبب توقف النشاط الرياضى فى ظل جائحة انتشار فيرس كورونا.

أضاف أمير خلال تصريحاته لقناة نادى الزمالك مع الإعلامى طارق يحيى، إن مجلس الإدارة قرر إقامة معسكر الإعداد من أجل استنئاف النشاط الرياضي قال أمير:"سيُقام في برج العرب بالاسكندرية بعيداً عن ارتفاع درجات الحراراة في القاهرة واختلاط اللاعبين بأسرهم".

كما أكد المشرف على الكرة، أن الإدارة تسعى لاستعادة خدمات الثلاثي المحترف فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في أسرع وقت ممكن، موضحًا: "نطمئن دائماً على اللاعبين الثلاثة ونتواصل معهم وسنقوم باستدعئهم في أقرب وقت ممكن حسب ظروف الطيران".