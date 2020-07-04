وزير الرياضة عن تبرعات آل الشيخ للأهلي: قمنا بدورنا وهناك رسالة وصلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأنهم قاموا بالدور القانوني فيما يتعلق بآموال الرئيس الشرفي السابق للأهلي تركي آل الشيخ، من خلال التواصل مع إدارة النادي، قبل أن يقوم بالتنازل عن كل القضايا.

وقال وزير الرياضة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "قمنا بدورنا القانوني تواصلنا مع النادي الأهلي وأعتقد أن هناك رسالة وصلت من السيد تركي آل الشيخ أنه يتنازل عن كل القضايا."

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وتابع: "لكن هذا اجراء قانوني بحت ونحن جميعًا وراء مؤسساتنا بالرغم من ضرورة أن نتعامل بشكل قانوني."

وأصدر الأهلي في وقت سابق قراره بعدم استمرار تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي، بالإضافة إلى رد كافة الأموال التي دعم بها النادي خلال الفترة الماضية.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن قبل أيام قليلة عن التنازل عن كافة النزاعات القضائية والقانونية التي دخل فيها مع النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته.