الزمالك: قررنا إقامة معسكر في برج العرب..وهدفنا تحقيق دوري الأبطال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية للفريق سيسافر اللاعبين إلى برج العرب لإقامة معسكر هناك.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، إن الجهاز الفني قرر أن يقام معسكر للفريق لمدة 14 يوم في برج العرب، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأضاف، أنه وقع الاختيار على برج العرب، بسبب الأجواء الحارة حاليا في القاهرة، فكان لابد من اختيار مكان كبرج العرب يساعد اللاعبين على الاستعداد بشكل أفضل.

وأوضح، أن الجهاز الفني وإدارة الزمالك على تواصل دائم مع لاعبي الفريق الأجانب، ويكثفون الجهد من أجل عودتهم في أسرع وقت لينضموا لباقي الفريق، لافتا أنه في انتظار فتح خطوط الطيران بين مصر وتونس وأيضا المغرب.

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وأشار إلى أن الزمالك في انتظار المسحة الثالثة لتحديد موقف عواد بشكل نهائي ويتابعون حالته مع طبيب الفريق وسنعلن نتيجة المسحة الثالثة خلال 48 ساعة.

وأكد أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، أن قرار إقامة باقي مباريات دوري الأبطال، أمر استثنائي، مشيرا إلى أن الظروف كلها واحدة على الجميع، والمباراة الواحدة ستكون صعبة على الجميع.

وأتم تصريحاته:" جميع اللاعبين في الزمالك متمسكون بحظوظهم في الحصول على بطولة أفريقيا، وتركيزهم حاليا هو الفوز بدوري الأبطال".