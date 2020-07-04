ملف الجمعة.. سبب غياب ثنائي الزمالك عن "مسحة كورونا".. وتصعيد "لاعب الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الخميس 3 يوليو:
مدرب مصر لليد مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم
تقارير: أوباميانج يحدد شروط البقاء في أرسنال
مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: الزمالك أجرى المسحة على نفقتنا الخاصة
مرتضى منصور: اتخذت قراراً بشأن استكمال الدوري من عدمه لكن لن أعلنه
فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من عرض لانس.. والأهلي يتابعه
مرتضى منصور: أرحب بفتح صفحة جديدة مع "الوايت نايتس"
مرتضى منصور: ليس من حق الأهلي تقديم شكوى بسبب لافتة نادي القرن
تقرير.. لماذا يفكر ميسي في الرحيل عن برشلونة؟
إمبرو توضح لمصراوي تطورات تصميمها لقميص الأهلي الجديد
بالصور.. لاعبو الزمالك يخضعون للمسحة الطبية الأولى لفيروس كورونا
"فيفا" يخطط لاستخدام حكم مساعد "روبوت" في كأس العالم بقطر 2022
لاعب الجونة يتحدث عن موقفه من عرض الاحتراف في ماديرا
رسمياً .. الزمالك يعلن سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد
الزمالك يُعلن انضمام عبد الرؤوف للجهاز الفني
الزمالك يكشف سبب غياب كريم بامبو وعبد العزيز عن فحص كورونا
خاص| أول تعليق من المحكمة الرياضية الدولية على قضية نادي القرن
أمير مرتضى: موعد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مناسب لنا
الزمالك يخضع للمسحة الطبية الأولى ويجري قياسات طبيبة
الفيفا يختبر تقنية لاحتساب حالات التسلل تمهيدا لتطبيقها في مونديال قطر 2022
تقرير مغربي: استكمال دوري أبطال أفريقيا في الإمارات
فخري: التصعيد للفريق الأول خطوة نحو حلم "التشكيل الأساسي"
ضربة جديدة لبرشلونة .. إصابة أومتيتي في الركبة
بعد سموحة وأسوان.. لماذا تسعى أندية الدوري المصري للحصول على كرة خاصة بها؟
نجم ملقا الإسباني السابق لـ"الخليج 365": وردة ساحر وأتمنى صلاح في "الليجا"
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