مصدر يوضح لمصراوي.. لماذا سيجتمع الأهلي بفايلر فور وصوله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان علي جسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة سيجتمع مع المدير الفني لفريقهم رينيه فايلر خلال الأسبوع المقبل فور عودته من بلاده لقيادة الفريق.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الاجتماع سيتضمن مناقشة أجندة الفريق في الفترة المقبلة من حيث ميعاد ثابت للتدريب وهل سيخوض الأهلي مباريات ودية قبل استئناف الدوري أم يكتفي بالمران.

ونوه المصدر ذاته إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى مناقشة ملف الصفقات وآخر ما تم التوصل له من مفاوضات مع لاعبين يرغب في التعاقد معهم وسيتم مناقشة ملف اللاعبين المعارين وهل يرغب في إعادة عنصر جديد بخلاف أكرم توفيق ومحمد شريف أم لا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق استئناف بطولة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل.