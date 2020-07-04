اخبار الرياضه

أمير مرتضى: أحمد عبدالرؤوف ابن النادي وليس غريباً على الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أثنى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على قرار الإدارة بتعيين أحمد عبدالرؤوف في منصب المدرب المساعد بفريق الكرة بالنادي.

وقال أمير في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على

شاشة قناة الزمالك:" عبدالرؤوف من العناصر الشابة المميزة ويعتبر ابن النادي وليس غريباً على هذا المنصب".

وأوضح:" كنا يلزمنا توفير عنصر بمواصفات خاصة للانضمام للجهاز من العناصر

الشابة القادرة على مساعدة كارتيرون في مهمة استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية والعمل الشاق قبل انطلاق منافسات نصف نهائي دوري الأبطال".

وقرر الزمالك في الساعات الماضية تعين أحمد عبالرؤوف لاعب الزمالك السابق، في منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بديلا للراحل سامي الشيشيني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: أحمد عبدالرؤوف ابن النادي وليس غريباً على الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا