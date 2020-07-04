أمير مرتضى: أحمد عبدالرؤوف ابن النادي وليس غريباً على الزمالك

أثنى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على قرار الإدارة بتعيين أحمد عبدالرؤوف في منصب المدرب المساعد بفريق الكرة بالنادي.
وقال أمير في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي علىشاشة قناة الزمالك:" عبدالرؤوف من العناصر الشابة المميزة ويعتبر ابن النادي وليس غريباً على هذا المنصب".
وأوضح:" كنا يلزمنا توفير عنصر بمواصفات خاصة للانضمام للجهاز من العناصرالشابة القادرة على مساعدة كارتيرون في مهمة استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية والعمل الشاق قبل انطلاق منافسات نصف نهائي دوري الأبطال".
وقرر الزمالك في الساعات الماضية تعين أحمد عبالرؤوف لاعب الزمالك السابق، في منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بديلا للراحل سامي الشيشيني.
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