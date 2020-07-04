أمير مرتضى: أحمد عبدالرؤوف ابن النادي وليس غريباً على الزمالك

أثنى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على قرار الإدارة بتعيين أحمد عبدالرؤوف في منصب المدرب المساعد بفريق الكرة بالنادي.

وقال أمير في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على

شاشة قناة الزمالك:" عبدالرؤوف من العناصر الشابة المميزة ويعتبر ابن النادي وليس غريباً على هذا المنصب".

وأوضح:" كنا يلزمنا توفير عنصر بمواصفات خاصة للانضمام للجهاز من العناصر

الشابة القادرة على مساعدة كارتيرون في مهمة استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية والعمل الشاق قبل انطلاق منافسات نصف نهائي دوري الأبطال".

وقرر الزمالك في الساعات الماضية تعين أحمد عبالرؤوف لاعب الزمالك السابق، في منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بديلا للراحل سامي الشيشيني.