أمير مرتضى: الجميع يشعر بالراحة داخل نادي الزمالك في وجود كارتيرون

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بتجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة.
وقال أمير في تصريحات خاصة لبرنامجزملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "الجميع يشعر بالراحة و الاستقرار الفني في الزمالك، سواء الادارة أو اللاعبين".
وواصل:"توجد حالة كبيرة من التفاهم والتناغم بين الادارة وكارتيرون، كذلك اللاعبين الذين يثقوا كثيراً في مديرهم الفني خاصةً بعد التتويج معه بلقبين".
وأنهى تصريحاته:" طريقة عمل كارتيرون تريحنا جميعاً، وسعيد للغاية بتجديد عقده".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: الجميع يشعر بالراحة داخل نادي الزمالك في وجود كارتيرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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