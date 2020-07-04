أمير مرتضى: الجميع يشعر بالراحة داخل نادي الزمالك في وجود كارتيرون

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بتجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة.

وقال أمير في تصريحات خاصة لبرنامج

زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "الجميع يشعر بالراحة و الاستقرار الفني في الزمالك، سواء الادارة أو اللاعبين".

وواصل:"توجد حالة كبيرة من التفاهم والتناغم بين الادارة وكارتيرون، كذلك اللاعبين الذين يثقوا كثيراً في مديرهم الفني خاصةً بعد التتويج معه بلقبين".

وأنهى تصريحاته:" طريقة عمل كارتيرون تريحنا جميعاً، وسعيد للغاية بتجديد عقده".