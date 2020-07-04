طلعت يوسف: مستقبل الاتحاد السكندري سيتحسن بعد إنشاء ملعب خاص للتدريب

صرح المدير الفني الحالي، لنادي الاتحاد السكندري طلعت يوسف، صباح اليوم السبت، أن مستقبل الفريق سيتحسن وسيتغير بالكامل بعد إنشاء ملعب خاص للتدريب بالفرع الجديد للاتحاد في سموحة.
وقال يوسف في حوار له مع الإعلاميأحمد شوبير، أن أكثر من نصف نجاحات فريق الاتحاد السكندري ضاعت في الفترة الماضية بسبب عدم وجود ملعب خاص للتدريب.
وأضاف: "توليت تدريب الاتحاد السكندري لمدة ثلاثأو أربع فترات، وكنا نواجه مشكله قبل المباريات، فكان الفريق في بعض الأحيان تكون لديه حصص تكرينيه في اليوم التالي، وليس لدينا علم أين سنجري التدريبات".
وأتم: "بالطبع وجود ملعب خاص للتدريبات الفريق بالإسكندرية سيسهل مهمتنا في إجراء التدريبات، وبالتالي سينعكس هذا علي أداء اللاعبين".
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