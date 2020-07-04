أمير مرتضى: نسعى لسرعة وصول المحترفين الثلاثة

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الإدارة تسعى لاستعادة خدمات الثلاثي المحترف فرجاني ساسيومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أمير في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "نطمئن دائماً على اللاعبين الثلاثة ونتواصل معهم وسنقوم باستدعئهم في أقرب وقت ممكن حسب ظروف الطيران".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: نسعى لسرعة وصول المحترفين الثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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