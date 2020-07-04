أمير مرتضى: نسعى لسرعة وصول المحترفين الثلاثة

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الإدارة تسعى لاستعادة خدمات الثلاثي المحترف فرجاني ساسي

ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أمير في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "نطمئن دائماً على اللاعبين الثلاثة ونتواصل معهم وسنقوم باستدعئهم في أقرب وقت ممكن حسب ظروف الطيران".

