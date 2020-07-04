ماكي لاعب الأهلي السابق يكشف كواليس رحيله عن القلعة الحمراء

كشف النيجيري هنري ماكي لاعب الأهلي السابق ، والمدير الفني الحالي لنادي كاسينا يونايتد، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء ، معبرا عن مدي حزنه من الطريقه التي غادر بها النادي.

وقال ماكي في حوار له مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم : "أنا الآن مدرب محترف ومدير فني لنادي كاسينا يونايتد بالدوري النيجيري، وتوجهت إلى التدريب منذ اعتزالي كرة القدم من حوالي

10 سنوات مضت، مع أحد فرق القسم الثاني بإسبانيا".

وأضاف ماكي: "بدأت مسيرتي باللعب في مصر مع نادي أنبي، قادما من البرتغال، وفي ذلك الوقت كان جوزيه المدير الفني للأهلي، ولم أستطع البقاء في أنبي بعد أن طلبني جزيه للعب في الأهلي، فوافقت علي الفور لأنه أعظم نادي في إفريقيا" .

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و تابع ماكي: "لدي ذكريات جيدة مع الأهلي ، ولم أواجه أي مشكله معه في فترة لعبي، وذلك لتواجد عدد من اللاعبين المتميزين في تلك الفترة مثل أبو تريكة وبركات و أمير حسين وعدد من اللاعبين الآخرين".

وأتم: "تلقيت الكثير من العروض في فترة وجودي مع القلعة الحمراء، ولكن الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي أحزنتني، لأنني كنت أعشق البقاء في مصر ، ولكنني أضطرت إلى الرحيل لوجود بعض الخلافات بين مجلس الإدارة على بقائي مع الفريق، ونشب خلاف بين المدير الفني وبينهم بشأن الأمر".