أمير مرتضى يعلن خطة الزمالك التدربية لإعداد لاعبيه

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، خضوع لاعبي فريق الكرة بالنادي لقياسات بدنية لجميع اللاعبين خلال 48 ساعة قادمة.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" القياسات البدنية سيجريها النادي للاعبين في احدى العيادات الخاصة، وتعتبر خطوة هامة لعودةاللاعبين للتدريبات".
وعن المعسكر المغلق الذي قرر مجلس الإدارة اقامته من أجل استنئاف النشاط الرياضي قال أمير:" سيُقام في برج العرب بالاسكندرية بعيداً عن ارتفاع درجات الحراراة في القاهرة واختلاط اللاعبين بأسرهم".
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