أمير مرتضى يعلن خطة الزمالك التدربية لإعداد لاعبيه

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، خضوع لاعبي فريق الكرة بالنادي لقياسات بدنية لجميع اللاعبين خلال 48 ساعة قادمة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" القياسات البدنية سيجريها النادي للاعبين في احدى العيادات الخاصة، وتعتبر خطوة هامة لعودة

اللاعبين للتدريبات".

وعن المعسكر المغلق الذي قرر مجلس الإدارة اقامته من أجل استنئاف النشاط الرياضي قال أمير:" سيُقام في برج العرب بالاسكندرية بعيداً عن ارتفاع درجات الحراراة في القاهرة واختلاط اللاعبين بأسرهم".