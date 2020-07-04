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أتليتكو مدريد يسحق مايوركا بثلاثية نظيفة ويحافظ علي المركز الثالث بالليجا

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فاز فريق أتليتكو مدريد علي نظيره مايوركا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من .

 

افتتح أهداف اللمباراة مهاجم أتليتكو مدريد ألفارو في الدقيقة 29 من عمر المباراة، من ركلة جزاء بعد أن أهدرها اللاعب في المرة الأولي ليعيدها حكم المباراة مرة

أخرى بعد العودة للفار والتأكد من وقوف رينا حارس مايوركا بشكل خاطئ ، ليسجلها موراتا في المرة الثانية.

 

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، تمكن موراتا من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه أتليتكو مدريد، بعد أن إستقبل عرضيه

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أرسلها له كوكي داخل منطقة الجزاء ، ليستقبلها موراتا بتسديدة سكنت الشباك.

 

ثم في الدقيقة 79 ، أضاف كوكي لاعب أتليتكو مدريد الهدف الثالث للفريق، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع مايوركا وسكنت الشباك.

 

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أتليتكو مدريد ثلاث نقاط ليصل إلي النقطة 62 محافظا علي المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد مايوركا عند النقطة 29 محتلا المركز الثامن عشر .

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