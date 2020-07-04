رئيس المقاولون لـ"الوفد": جلسة الخطيب ستحسم صفقة طاهر محمد

كشف المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، تطورات ملف انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق للأهلي.

أضاف محسن صلاح في تصريحاته للوفد، بأن المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن انتقال طاهر محمد، ما زالت مستمرة بين الطرفين لكن لا يوجد جديد بها.

وتابع رئيس نادي المقاولون، أنه لم يتم حتى

الآن الاتفاق على القيمة النهائية للصفقة، وأنه سيكون هناك جلسة تجمعه مع محمود الخطيب رئيس الأهلي قريبًا عقب عودته من السفر خارج القاهرة، لحسم صفقة طاهر محمد.

وكان نادي المقاولون العرب، أعلن عن طلب النادي الأهلي بشكل رسمي ضم طاهر

محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل، خلال زيارة محسن صلاح رئيي النادي و محمد عادل المشرف على فريق بنادي المقاولون، للنادي الأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في إطار العلاقات التاريخية والوطيدة بين الناديين.

و أشارت التقارير إلى أن إدارة النادي طلبت مبلغ ٤٠ مليون جنيه بالإضافة إلى لاعب أو اثنين ، تم تحديدهم حسب رؤية الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس.