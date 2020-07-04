رياضة | بامبو يعتذر عن إجراء مسحة كورونا في الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بامبو يعتذر عن إجراء مسحة كورونا في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك صرح أن كريم بامبو نجم الفريق أعتذر عن الحضور اليوم لإجراء مسحة فيروس كورونا المستجد وذلك نظرًا لظروف خاصة.

وأكد محمد أسامه أن بامبو قام بعمل مسحة فيروس كورونا اليوم في المكان المتواجد فيه وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي في الفريق وأوضح أنه سيقوم بالمسحة الثانية مع الفريق بشكل طبيعي.

وعن موقف محمود عبدالعزيز، كشف محمد أسامة أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي نتيجة الإصابة التي يعاني منها وبالتالي لم يتواجد مع الفريق في التدريبات وعليه لم يتواجد اليوم للخضوع لمسحة فيروس كورونا مؤكدًا أنه يتابع حالة عبد العزيز والاطمئنان عليه وفحصه بشكل دوري والإشراف على برنامجه التأهيلي الذي يؤديه للتعافي والعودة.