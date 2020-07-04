رياضة | أمير مرتضى: أحمد عبدالرؤوف ليس غريباً على الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: أحمد عبدالرؤوف ليس غريباً على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على قرار الإدارة بتعيين أحمد عبدالرؤوف في منصب المدرب المساعد بفريق الكرة بالنادي.

وقال أمير في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عبدالرؤوف من العناصر الشابة المميزة ويعتبر ابن النادي وليس غريباً على هذا المنصب".

وأوضح:" كنا يلزمنا توفير عنصر بمواصفات خاصة للانضمام للجهاز من العناصر الشابة القادرة على مساعدة كارتيرون في مهمة استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية والعمل الشاق قبل انطلاق منافسات نصف نهائي دوري الأبطال".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد قبل إستقالة سامي الشيشيني من منصب المدرب المساعد من أيام.