رياضة | ميلان يكشف تفاصيل إصابة نجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يكشف تفاصيل إصابة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميلان الإيطالي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الإسباني صامويل كاستييخو.

ويعد كاستييخو من اللاعبين المهمين في تشكيل ميلان الأساسي، حيث شارك في الموسم الحالي في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة أربعة أهداف آخرين.

ومن المقرر أن يغيب عن ميلان في تلك الفترة بسبب الإصابة أيضًا ثنائي قلب الدفاع البرازيلي ليو دوارتي والأرجنتيني ماتيو موساكيو.

وقال ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"خضع صامويل كاستييخو هذا الصباح لإختبار التصوير بالرنين المغناطيسي وكشف الفحص عن وجود إصابة في عضلة الفخذ الأيمن وأنه سيتم إجراء فحص جديد للاعب في غضون 7 أيام".