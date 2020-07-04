الامارات | وكيل لاعبين: ناديان إماراتيان يفاوضان المصري عمرو وردة

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: ناديان إماراتيان يفاوضان المصري عمرو وردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وكيل اللاعبين، عبدالله مراد، أن ناديين في دوري الخليج العربي لكرة القدم يبحثان، حالياً، التعاقد مع اللاعب المصري الدولي عمرو وردة، لتمثيل أحدهما في الموسم المقبل، مشيراً إلى اقتراب نجاح المفاوضات، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مشوار النجم المصري عمرو وردة في أوروبا قارب على الانتهاء، حيث يفكر اللاعب جدياً في الاحتراف بدوري الخليج العربي بالإمارات، بعدما تلقى عرضين للعب في الموسم المقبل».

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وكان عمرو وردة قد عاد إلى ناديه باوك اليوناني من جديد، بعد انتهاء إعارته إلى فريق لاريسا، لكن نظراً لمشاكساته ومشكلاته المتلاحقة وإثارته للجدل، قرر النادي البحث عن فريق آخر لإعارته أو بيعه، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

- اللاعب المصري عاد إلى باوك اليوناني من جديد، بعد انتهاء إعارته إلى فريق لاريسا.

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