الامارات | شكوى شباب الأهلي ضد رابطة المحترفين واتحاد الكرة أمام «الانضباط» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى شباب الأهلي ضد رابطة المحترفين واتحاد الكرة أمام «الانضباط» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظر لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم عقب اعتماد تشكيلها من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها عند الساعة الثانية ظهر اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي عبر الاتصال المرئي «عن بُعد» في الشكوى المقدمة من نادي شباب الأهلي ضد رابطة المحترفين على خلفية قرارها الأخير بإلغاء دوري الخليج العربي، الذي يتصدره الفريق حتى الجولة 19 برصيد 43 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه العين، كما تقدم النادي أيضاً في الوقت نفسه بشكوى ضد اتحاد الكرة لاعتماده قرارات الرابطة بإلغاء الدوري.

وكانت لجنة الانضباط قرّرت بشكل مفاجئ تأجيل اجتماعها السابق الذي كان مقرراً في 24 من الشهر الماضي بعد إبلاغها من قبل الأمانة العامة لاتحاد الكرة بانتهاء مدتها القانونية، إذ يطالب شباب الأهلي في المذكرة التي قدمها إلى لجنة الانضباط بإلغاء كل القرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية لرابطة المحترفين وكل الأمور التي ترتبت على هذه القرارات، وفي المقابل منح النادي لقب الدوري أو استكمال المسابقة كونه يتصدر ترتيبها حتى لحظة قرار الإلغاء.

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وينتظر أن تقوم لجنة الانضباط خلال اجتماع اليوم بالنظر في الدعوى من الجوانب القانونية كافة والأوراق الخاصة بها بالنظر في الدعوى، قبل دعوة الأطراف المعنية للمثول أمامها للاستماع إلى إفاداتهم من عدمها، فيما ينتظر أن تكون الإدارة القانونية في نادي شباب الأهلي قد قدمت إلى اللجنة ملفها القانوني برصد الثغرات القانونية التي يمكن أن تُشكل سنداً قانونياً للنادي في شكواه بهذه القضية.

وكان مختصون وقانونيون حدّدوا لـ«الإمارات اليوم» الثغرات القانونية التي يمكن أن يستند إليها شباب الأهلي في هذه القضية، وهي: اتخاذ القرار الخاص بزيادة أو خفض عدد الأندية المحترفة دون اكتمال النصاب القانوني بالتصويت، والثانية بوجود جمعية عمومية منفصلة لأندية المحترفين دون الهواة، ما ترتب عليه تحديد مصير أندية الدرجة الأولى فيما كان الأفضل أن تتم مثل هذه القرارات الحاسمة من خلال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، فيما تمثلت الثغرة الثالثة في عدم تنسيق الرابطة مع اتحاد الكرة في قرار حاسم ومهم كما تنص المادة 27 من النظام الأساسي للجمعية العمومية للرابطة، أمّا الرابعة فتتجسد في اللجوء إلى التصويت على القرار، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الدوري دون تتويج بطل أو هبوط أو صعود.

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