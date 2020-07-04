الامارات | اتحاد كلباء يدشن الإعداد للموسم بالفحوص الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يدشن الإعداد للموسم بالفحوص الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، اليوم المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، وذلك من خلال البدء في إجراء فحص «كورونا» والفحوص الطبية المعتادة لجميع اللاعبين وللجهازين الفني والإداري والكادر الطبي، تمهيداً للبدء في التدريبات الميدانية التي اعتمدها اتحاد كرة القدم بحيث تكون 11 يوليو الجاري. وقال اتحاد كلباء من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه تم التجهيز لبدء إعداد مثالي من خلال تركيب بوابة التعقيم الذاتي، وتجهيز أكثر من غرفة لتبديل الملابس، بجانب تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات.

وفي السياق نفسه قامت الإدارة التنفيذية في النادي بالتجهيز لمعسكر إعداد خارجي بشكل مبدئي إذا سمحت الظروف بذلك. وعبر حساب النادي أيضاً، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء علي حسين اللوغاني، بما قامت به الإدارة التنفيذية بالتعاون مع الجهازين الفني والإداري، من خلال التحضير الجيد لبدء موسم مثالي تتحقق فيه كل الأهداف المرجوة.

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اتحاد كلباء أكد قيامه بالتجهيزات الضرورية كافة لبدء التدريبات يوم 11 الجاري.

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