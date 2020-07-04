الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيلانويفا
تداول مشجعون، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن دخول لاعب الاتحاد السعودي، التشيلي فيلانويفا، في مفاوضات مع أحد أندية دوري الخليج العربي، للعودة إلى دوري الخليج العربي، بعدما سبق له اللعب في صفوف نادي الشباب بالسنوات الماضية.
غايبور
ذكرت صحيفة «إلكوميرشيو»، الإكوادورية، أن لاعب الوصل السابق، فيرناندو غايبور، سينتقل إلى صفوف ناديه السابق إيمليك الإكوادوري، الذي اتفق مع إندبيندينتي الأرجنتيني على استعارته لمدة موسم واحد، مقابل 500 ألف دولار، سيتم دفعها على أربعة أقساط.
العنبري
بث نادي الشارقة، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، شريط فيديو للمدرب عبدالعزيز العنبري، تحدث خلاله عن مشواره مع الفريق، والإنجازات التي حققها منذ أن كان لاعباً عام 88، بالفوز ببطولة الدوري مرتين، وكأس رئيس الدولة مرتين، وتحقيقه كمدرب لقب الدوري وكأس السوبر.
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