الامارات | ورشة لتوعية أندية الشارقة بترشيد استهلاك الماء والكهرباء

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لتوعية أندية الشارقة بترشيد استهلاك الماء والكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة عمل «ترشيد استهلاك الماء والكهرباء» على برنامج الاتصال المرئي «زووم» لـ19 من مسؤولي الصيانة في أندية الإمارة الباسمة الخميس الماضي، ضمن مبادرة ساعة الترشيد لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، بهدف التوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة وتخفيض الأحمال في وقت الذروة. واشتملت الورشة على عدد من المحاور الفنية والتثقيفية لاستخدام الأدوات المرشدة، واتباع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على البيئة.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي في تصريح صحافي: «تعتبر ثقافة الترشيد أمراً أساسياً للحفاظ على الموارد واستدامتها في الأندية الرياضية بالإمارة، من أجل ترسيخ أهمية المحافظة على الطاقة، ورفع كفاءة المنشآت».

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