الامارات | يوفنتوس يخشى مفاجآت «جاره» تورينو اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يخشى مفاجآت «جاره» تورينو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع يوفنتوس لتخطي إحدى العقبات المهمة في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، للموسم التاسع على التوالي، وذلك حينما يستضيف جاره اللدود تورينو، اليوم، في المرحلة الـ30 للمسابقة. في المقابل، يلتقي لاتسيو، صاحب المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، في اليوم نفسه مع ضيفه ميلان في مواجهة صعبة، يعاني خلالها فريق العاصمة الإيطالية غياب مهاجميه الأساسيين.

وسيقام ديربي مدينة تورينو خلف أبواب مغلقة. وحافظ يوفنتوس على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن لاتسيو، عقب فوزه 3-1 على مضيفه جنوه الثلاثاء الماضي، بفضل تألق الثلاثي: الأرجنتيني باولو ديبالا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، و(البديل) البرازيلي دوغلاس كوستا، الذين سجلوا أهداف الفريق في المباراة.

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وحقق لاتسيو انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه على تورينو، لكنه سيفتقد خدمات تشيرو إيموبيلي، متصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 29 هدفاً، وكذلك مهاجمه الإكوادوري فيليبي كايسيدو، أمام ميلان للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

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