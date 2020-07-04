الامارات | نجم منتخب كولومبيا مطلوب في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب كولومبيا مطلوب في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام كولومبية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، للتعاقد مع لاعب الوسط الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «كاراكول»: «إن أحد وكلاء اللاعبين تواصل مع ريفر بليت، وأكد رغبة نادٍ بدوري الخليج العربي، في التعاقد مع كوينتيرو».

وأضافت: «العرض المادي، الذي سيحصل عليه الدولي الكولومبي، لا يمكن مقارنته بما يحصل عليه حالياً في ريفر بليت، لكن كوينتيرو متردد في قبول العرض، بسبب رغبته في الحفاظ على مكانه بمنتخب كولومبيا، الذي سيخوض في الفترة المقبلة تصفيات قارة أميركا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022». يذكر أن القيمة السوقية للاعب، البالغ من العمر 27 عاماً، تبلغ ثمانية ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

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