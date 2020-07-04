الامارات | علي خميس: توقعت استبعادي من قائمة عجمان.. ومن حق النادي البحث عن لاعب آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن علي خميس: توقعت استبعادي من قائمة عجمان.. ومن حق النادي البحث عن لاعب آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق عجمان، علي خميس، أن قرار إدارة النادي بعدم تمديد عقده كان متوقعاً. وأعلنت إدارة عجمان مغادرة سبعة لاعبين قائمة الفريق بعد قرار إلغاء الدوري، من بينهم علي خميس (32 عاماً). وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم»: «أتفهم وجهة نظر المسؤولين في النادي، والجهاز الفني لمثل هذا القرار، بعد أن أصبحت خارج قائمة الفريق لأكثر من موسمين بسبب الإصابات المتكررة التي تعرضت لها، والتي أبعدتني لفترات طويلة عن الملاعب، من حق النادي أن يبحث عن لاعب آخر».

وأضاف: «مهما كانت قسوة القرار بالنسبة لي إلا أن إدارة نادي عجمان، لها عندي رصيد كبير، فلا أنسى أن النادي ظل داعماً لي لفترات طويلة خلال فترة علاجي، وأصرّ على سفري خارج الدولة لإجراء عملية جراحية والتأهيل في أفضل المراكز المتخصصة، لأجل ذلك لم أحزن على الاطلاق من قرار الاستبعاد». وعانى علي خميس مع الإصابة، إذ قضى فترات طويلة زادت على السنوات الثلاث داخل غرف العمليات ومراكز التأهيل، بسبب تعرضه المتكرر لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

وبدأت حكاية خميس مع الإصابة موسم 2012-2013، حين تعرض لقطع في الرباط الصليبي في إحدى مباريات فريقه في الدوري، الأمر الذي استلزم سفره إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية بأحد المراكز الكبرى هناك. وبعد ستة أشهر قضاها في العلاج، عادت الإصابة في الركبة مجدداً خلال أحد تدريبات الفريق، ما استلزم إجراء عمليتين لتصحيح الرباط الصليبي، ثم عملية كبيرة أخرى، واستلزم الأمر قضاء سبعة أشهر أخرى في العلاج والتأهيل.

وواصل سوء الحظ مطاردته لقائد عجمان، حين ظهر في مباراة شباب الأهلي موسم 2014-2015، لكنه تعرض للإصابة في المكان نفسه بعد 10 دقائق من نزوله بديلاً في الشوط الثاني، ليغيب من بعدها عن الظهور في المباريات الرسمية.

وأوضح علي خميس: «سأواصل مسيرتي مع كرة القدم في مكان آخر، وربما تكون الوجهة الجديدة في أحد أندية دوري الهواة، بعد أن تلقيت أكثر من عرض».

وتابع: «ما زلت أرى نفسي قادراً على العطاء، وسيكون قراري على الأغلب متجهاً نحو دوري الهواة بعد أن تلقيت أكثر من عرض، فهذا الدوري أصبح محل اهتمام العديد من نجوم دوري الخليج العربي، أمثال نواف مبارك وبشير سعيد، وفيصل خليل وغيرهم».

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وأكمل: «أعرف أن دوري الهواة أصعب بكثير من المحترفين، لكنني عازم على إضافة تاريخ لي يعوضني عن سنوات الإصابة التي حرمتني التواجد في تشكيلة عجمان». وسبق أن تم استدعاء علي خميس في أكثر من مناسبة لتشكيلة المنتخب، قبل أن تحرمه الإصابة مواصلة التألق.

وعن قرار إلغاء الدوري،

أكد أنه كان قراراً موفقاً، للحفاظ على صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في الأندية.

وتابع: «مهما كان الخلاف حول القرار، لكن تبقى صحة اللاعبين أهم من الفوز والبطولات، هناك جائحة هزت العالم بأسره وآثارها النفسية لاتزال موجودة، وكان من الصعب أن يعود اللاعبون إلى أرضية الملعب، وبداخلهم خوف من الفيروس، لهذا أعتقد أنه كان قراراً أكثر من ممتاز».

- مهما كانت قسوة القرار، إلا أن إدارة نادي عجمان لها عندي رصيد كبير.

- بدأت الإصابة مع علي خميس منذ موسم 2013 واستمرت معه لسنوات.

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