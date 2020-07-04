شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: عواد سيجري مسحة ثالثة.. هدفنا التتويج بدوري الأبطال.. وموعد مباراة الرجاء "مناسب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة بالنادي، المصاب بفيروس كورونا.
وقال أمير في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سنطمأن على عواد خلال 48 ساعة قادمة بإجراء المسحة الثالثة، وأتمنى أن تكون العينة سلبية كي يسمح له بالمشاركة في التدريبات".
وواصل:" نتابع حالة عواد باستمرار وتم تكليف الدكتور محمد أسامة بمتابعة حالة الحارس بشكل مستمر".
شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن الهدف الأساسي للاعبي الفريق في الوقت الحالي هو التتويج بدوري أبطال أفريقيا.
وقال أمير: "تركيزنا ينصب حول مباراة الرجاء المغربي في نصف النهائي القاري".
وأضاف:" اللاعبون يمتلكون الروح والحماس من أجل اسعاد جماهيرهم وأرى موعد مباراة الرجاء مناسب مقارنةً بالظروف الحالية".
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