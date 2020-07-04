شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: نسعى لسرعة وصول المحترفين الثلاثة.. ومطمئنون داخل الزمالك في وجود كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الإدارة تسعى لاستعادة خدمات الثلاثي المحترف فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أمير في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نطمئن دائماً على اللاعبين الثلاثة ونتواصل معهم وسنقوم باستدعئهم في أقرب وقت ممكن حسب ظروف الطيران".

وأعرب أمير مرتضى منصور، عن سعا]ته بتجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة،مضيفا: "الجميع يشعر بالراحة بالاستقرار الفني في الزمالك، سواء الادارة أو اللاعبين". وواصل:"حالة كبيرة من التفاهم والتناغن بين الادارة وكارتيرون، كذلك اللاعبين الذين يثقوا كثيراً في مديرهم الفني خاصةً بعد التتويج معه بلقبين". Advertisements وشدد خلال تصريحاته:" طريقة عمل كارتيرون تريحنا جميعاً، وسعيد للغاية بتجديد عقده".

وأثنى أمير مرتضى منصور، على قرار الإدارة بتعيين أحمد عبدالرؤوف في منصب المدرب المساعد بفريق الكرة بالنادي.

وقال أمير: "عبدالرؤوف من العناصر الشابة المميزة ويعتبر ابن النادي وليس غريباً على هذا المنصب".

وأوضح:" كنا يلزمنا توفير عنصر بمواصفات خاصة للانضمام للجهاز من العناصر الشابة القادرة على مساعدة كارتيرون في مهمة استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية والعمل الشاق قبل انطلاق منافسات نصف نهائي دوري الأبطال".