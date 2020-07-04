شكرا لقرائتكم محمد أسامة: لاعبو الزمالك لن يخوضوا التدريبات قبل الاطمئنان عليهم خلال الأيام الثلاث المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن اللاعبين خضعوا اليوم الجمعة لمسحة فيروس كورونا المستجد بالإضافة الى عدد من التحاليل الطبية الخاصة للاطمئنان عليهم.

وقال محمد أسامة خلال تقرير تم بثه عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "هناك قياسات بدنية وطبية للاعبي الأبيض على مدار الأيام الثلاثة المقبلة".

أضاف محمد أسامة طبيب الزمالك: "لن نخوض التدريبات الجماعية قبل الاطمئنان الكامل على اللاعبين".

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وكشف محمد أسامة: "نتيجة المسحة الأولى للاعبين ستظهر غدا السبت الا أننا لن نشارك في التدريبات قبل استكمال القياسات البدنية والطبية التي سيخضع لها الجميع خلال الفترة المقبلة".

وأكد المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن مقر القلعة البيضاء شهد توافد العديد من الناشطين المنتمين للقلعة البيضاء لحضور الاجتماع في مشهد يحدث لأول مرة.

أضاف : "الجميع أكد على التفافه خلف نادي الزمالك ومصالحه خلال الفترة المقبلة".

وقال نائب رئيس نادي الزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادي قرر مد فترة السماح للأعضاء للتجديد بدون غرامة لمدة 5 أيام قادمة تبدأ من الغد.