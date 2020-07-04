شكرا لقرائتكم تقارير: بوكاجونيورز الأرجنتيني يدرس التعاقد مع ماريو بالوتيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، عن دراسة نادي بوكاجونيورز الأرجنتيني، التعاقد مع المهاجم الإيطالي المثير للجدل، ماريو بالوتيلي بعد انتهاء عقده مع فريق بريشيا الإيطالي.

ويبلغ المهاجم الإيطالي 30 عامًا في الشهر المقبل، وقد دخل في أزمة جديدة من ازماته المثيرة، وهذه المرة مع ناديه بريشيا حيث يقاضي كل منها الآخر بسبب النزاع على عقود مختلفة.

وفقًا للعديد من المصادر في أمريكا الجنوبية، ابرزها قناة Tyc Sports ، أن وكيل اللاعب منيو رايولا قام بعرضه على بوكاجونيورز، فى محاولة لنقله إلى الدوري الأرجنتيني وخوض تجرية جديدة في القارة اللاتينية للمرة الأولى.

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سوف يسير بالوتيلي بهذه الخطوة إن تمت، على خطى نجم روما السابق دانييل دي روسي، الذي اختار إنهاء مسيرته في ملعب "بومبونيرا" معقل بوكاجونيورز، بعد مسيرة طويلة في نادي لعاصمة الإيطالية روما.

قد يشعر بالوتيلي بضغط أقل في الأرجنتين، ويكون أكثر حرية للاستمتاع بالحياة هناك من خلال التجرية الجديدة.

وشارك اللاعب الدولي الإيطالي في 19 مباراة فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث سجل خمسة أهداف.