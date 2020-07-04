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إصـابة قويـة لأومـتيتـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إصابة قلب دفاعه الفرنسي، صامويل أومتيتي، بركبته اليسرى، ما سيبعده عن مواجهة فياريال، غداً الأحد، في لكرة القدم.

وفي بيان له، أوضح برشلونة أن لاعبه الذي يعاني أوجاعاً مستمرة في ركبته منذ مونديال 2018 الذي شارك فيه مع منتخب بلاده فرنسا، يتعين عليه الخضوع للعلاج، وسيغيب عن الملاعب بحسب تطوّر الإصابة.

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