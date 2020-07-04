ريـال مـدريـد يضـع يـداً علـى درع الــدوري الإسبــانـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استفاد ريال مدريد المتصدر من التعادل الثاني توالياً لغريمه برشلونة حامل اللقب، والثالث في آخر أربع مباريات، لتوسيع الفارق بينهما إلى أربع نقاط، والاقتراب أكثر من اللقب الأول في«الليجا» منذ 2017، بفوزه الصعب على ضيفه خيتافي 1-صفر، بفضل القائد سيرخيو راموس، في المرحلة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواصل النادي الملكي تعبيد طريق المراحل الخمس المتبقية من الموسم التي يتوقع أن تكون سهلة على الورق. ويعتبر أتلتيك بلباو، السابع، العقبة الأصعب أمام ريال مدريد، وهو يلتقيه الأحد في «سان ماميس»، إضافة إلى فريق فياريال السادس الذي يحل ضيفاً على «ألفريدو دي ستيفانو» في المرحلة قبل الأخيرة.

ولم تكن البداية سهلة على ريال أمام خيتافي الذي يقاتل لمحاولة انتزاع أحد المركزين الثالث، والرابع، من أتلتيكو مدريد، وإشبيلية، ولم يخسر سوى مرة واحدة بعد استئناف الموسم (أربعة تعادلات، مقابل فوز).

لكن الفرج جاء في نهاية المطاف عبر داني كارفاخال الذي انتزع ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من ماتياس أوليفيرا، انبرى لها القائد راموس وأودع الكرة الشباك (79).

Advertisements

من جهته، أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن «من دون معاناة لا نفوز بأي شيء»، في إشارة إلى الفوز الصعب.

وقال زيدان «أعاني خلال المباريات، لا يظهر ذلك لأنني أبقيه في الداخل، لكن المدرب يعاني كثيراً مثل لاعبيه، ولا توجد لحظات سهلة».

وأضاف «لكن هذا أيضاً ما نحبه، لأنه من دون معاناة لا يمكنك الفوز بأي شيء. وحتى الآن لم نفز بأي شيء».

وتابع «لا يزال أمامنا طريق طويل، يجب أن نستمر في هذا المسار. لا تزال أمامنا خمس مباريات نهائية (المراحل المتبقية من الدوري)، إذا واصلنا هكذا، بهذه الصلابة، سيكون الأمر جيداً».

وبخصوص إصابة قطب الدفاع الدولي الفرنسي رافايل فاران، قال زيدان «أصيب بضربة على رقبته، في الوقت الحالي لا يشعر بأنه في حالة جيدة».