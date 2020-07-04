الفلاح يفاضل بين 3 مدربين ويعلن ضم الإيفواري أوتارا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشف يوسف إسماعيل الحمادي، رئيس مجلس إدارة نادي الفلاح، عن ملامح الخطة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي؛ للإيفاء بالمعايير التي حددت في الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة، التي وافقت على صعود فريق الفلاح بجانب كوارتو إلى دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن النادي مؤهل للوفاء بجميع الالتزامات في وقتها، وأعلن أن مجلس الإدارة لديه اجتماع خلال هذا الأسبوع لاعتماد خطة تنفيذ المطلوبات وحسم عدد من الملفات، أبرزها المدرب واللاعبون الأجانب والمواطنون، وتأسيس فريق 19 سنة.

وأعرب الحمادي عن سعادته بالقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وتوجه بالشكر للأندية ال20 التي صوتت لصالح صعود فريقي الفلاح وكواترو إلى دوري الدرجة الأولى.

Advertisements

وقال رئيس مجلس الإدارة، لدينا اجتماع مهم خلال الأسبوع الحالي؛ لوضع خطة إنجاز المطلوبات من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، واختيار المدير الفني الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، إضافة إلى اختيار الثنائي الأجنبي من الأسماء المطروحة من قبل اللجنة الفنية، وإنشاء فريق 19 سنة رديف الفريق الأول.

وأوضح أن النادي يفاضل بين 3 أسماء لمدربين، مواطن وأوروبي وإفريقي، والاختيار سيحسم في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، أما بالنسبة للثنائي الأجنبي فقد اتفقت إدارة النادي مع العاجي أوتارا إبراهيما «18 عاماً» صانع ألعاب نادي ريسينح أبيدجان؛ للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، أما الأجنبي الثاني فسيكون إفريقياً أو برازيلياً على حسب الأسماء المرصودة لدى النادي.

وأضاف: «نشكر بني والوحدة والجزيرة على دعمنا في الموسم الماضي، وسعداء باستمرار الدعم، والموافقة على منحنا عدداً من عناصرهم بنظام الإعارة لضمهم للفريق في دوري الدرجة الأولى، واتفقنا مع نادي بني ياس على استعارة 4 لاعبين، ولاعبين من الوحدة ولاعب من الجزيرة».

وأشاد الحمادي بدعم مجلس أبوظبي الرياضي للفريق في شتى المجالات، وأشار إلى أن الملعب الخاص بالفريق سيكون جاهزاً مع انطلاق الدور الثاني من الدوري، وقال: «الفريق سيخوض مباريات الدور الأول في ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، ويتدرب على الملاعب الفرعية بالمدينة نفسها، أما الملعب الجديد فننتظر اختيار الجهة المنفذة، عبر مناقصة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، على حسب الطرق المعلومة في هذا الجانب».