اتحاد الكرة يعمم الدليل الاسترشادي للأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمم اتحاد الإمارات لكرة القدم الدليل الاسترشادي (البروتوكول) على جميع الأندية؛ حيث سيتم تطبيقه مع العودة لممارسة التدريبات، بدءاً من يوم 11 يوليو الجاري.

وحرص اتحاد الكرة على متابعة تنفيذ البروتوكول بقرار تشكيل لجنة للإشراف على تطبيقه برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي، والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي، والدكتور أحمد إبراهيم عضو لجنة الطب الرياضي، ومحمد النقبي من إدارة المسابقات، ومبخوت الهاجري من رابطة دوري المحترفين الإماراتية، أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد (مقرراً).

وسيتعين على الأندية تعيين مسؤول اتصال ليكون حلقة الوصل بين النادي واتحاد كرة القدم.