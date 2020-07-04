شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة دعماً لساعة الترشيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة عمل «ترشيد استهلاك الماء والكهرباء»على برنامج الاتصال المرئي «زووم» ل 19 من مسؤولي الصيانة في أندية الإمارة الباسمة، تضامناً مع مبادرة ساعة الترشيد لهيئة كهرباء ومياه الشارقة. وقدمت الورشة المهندسة الكهربائية منى الشمسي من قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس. وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «تعتبر ثقافة الترشيد أمراً أساسياً للحفاظ على الموارد واستدامتها في الأندية الرياضية بالإمارة، من أجل ترسيخ أهمية المحافظة على الطاقة، ورفع كفاءة المنشآت، وتوعية العاملين والمسؤولين لنشر هذه الثقافة».

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