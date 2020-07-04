مباراتان صعبتان لمتصدر ووصيف «الكالتشيو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه الأنظار اليوم السبت إلى مدينتي تورينو وروما، حيث تقام مباراتان صعبتان لأول وثاني «الكالتشيو»، الأولى ديربي المدينة بين يوفنتوس المتصدر وجاره تورينو، والثانية بين لاتسيو مطارده المباشر وضيفه ميلان في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر يوفنتوس، الساعي إلى لقبه التاسع على التوالي، الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق أربع نقاط أمام لاتسيو ،وتكتسي مباراة اليوم أهمية كبيرة بالنسبة ليوفنتوس كونها تسبق اختبارين صعبين له أمام مضيفه ميلان وضيفه أتالانتا الرابع قبل استضافته لاتسيو.

لكن تورينو الذي يأمل في الابتعاد عن المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية حيث تفصله ست نقاط فقط عن أول الهابطين ليتشي الثامن عشر، لن يكون لقمة سائغة لجاره.

ويسعى لاتسيو إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً عندما يستضيف ميلان على الملعب الأولمبي في روما،ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين خلف نابولي.